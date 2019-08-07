Sıcaklara dikkat

Sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.