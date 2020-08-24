Sıcak hava sürecek

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, ileriki günlerde en yüksek hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.