Sıcak hava sürecek
Meteoroloji Dairesi 30 Temmuz - 5 Ağustos arasındaki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi 30 Temmuz - 5 Ağustos arasındaki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
Daire açıklamasına göre belirtilen tarihler arasında hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42, sahillerde 34 – 37 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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