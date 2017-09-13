Sıcak hava devam edecek

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 34-37 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken yarın ve cuma günü sabah saatleri sisli geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 30 - 33 derece dolayında seyredecek.

Yarın ve cuma günü sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.