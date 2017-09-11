Sıcak hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi 12-18 Eylül arasını kapsayacak bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, bir hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.