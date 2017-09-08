Sıcak hava devam edecek
Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 37-40 derece dolayında seyredecek.
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Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 37-40 derece dolayında seyredecek.
Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hafta boyu hava açık olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 derce, sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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