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Sıcak hava devam edecek

Sıcak hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 37-40 derece dolayında seyredecek.

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Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 37-40 derece dolayında seyredecek.

Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyu hava açık olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 derce, sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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