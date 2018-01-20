Sıcak çorba ve poğaça dağıtıldı

Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Trenyolu Polikliniğinde hastalar ve personele sıcak çorba ve poğaça dağıttı.



Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları Başkanı Zafer Sarıaltın ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar yaptıkları ortak açıklamada, bu etkinliği geleneksel hale getirerek, ayda birkaç defa sağlık ocakları ve hastanelerde ikramda bulunacaklarını belirtti.