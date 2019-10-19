Siber’in “Aynı Masada Yarım Asır” kitabı tanıtıldı

Meclis eski Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber’in kaleme aldığı “Aynı Masada Yarım Asır” kitabı dün akşam Lefkoşa Merit Hotel’de tanıtıldı. Halk ile buluşan kitabın tanıtımı saat 18.30’da başladı.

Kitap tanıtım etkinliğinde konuşan Sibel Siber, çok duygusal anlar yaşadığını anlattı ve "Değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Her zaman toplumun birliğine katkı yapılması gerektiğini düşünenlerden olduğunun altını çizen Siber, toplumsal hafızanın kaybolmaması gerektiğini, o yüzden bilginin aktarılması gerektiğini vurguladı. Arşivleri 50 yıl sonra okumanın kendisine nasip olduğunu belirten Sibel Siber, "Arşiv bilgilerini okurken zor anlar yaşandığını hissettim. Geleceğe yön vermesi açısından umarım kitap faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu. Kitapta, Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan müzakerelerin ilk 6 yılındaki (1968 – 1974) gizli oturum tutanakları, bugüne kadar hiç yayınlanmamış özel arşiv tutanakları ve son 6 yıldaki kişisel tanıklığı, yaşananlarla ilgili bazı bilinmeyenleri belgelerle okuyucuya sunuluyor.