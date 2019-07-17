Siber'den ortak deklarasyon çağrısı

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları ile ilgili yaşanan son gelişmeler ışığında, Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiği görüşünü bildirdi.

Siber yaptığı yazılı açıklamada, “Halkın iradesinin temsil edildiği Meclis’imizde, halkımızın bu konudaki düşüncesinin ve sesinin ortak deklarasyonla tüm dünyaya duyurulması önemlidir.” ifadelerine yer verdi.

Siber açıklamasında şunları kaydetti:

“BM ve uluslararası toplum tarafından Ada etrafındaki yeraltı zenginliklerinde eşit hak sahibi olduğumuz kabul edilmektedir. Hâl böyle iken Rum tarafının ‘devlet’ olduğunu öne sürerek hidrokarbonlarla ilgili tek söz sahibi gibi davranması adil değildir ve kabul edilemez… Bu duruma seyirci kalınması ise, maalesef Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaktadır.

İki toplum arasında ‘ortak komite’ kurulması ve soruna uzlaşı yoluyla çözüm bulunması önerisi, geçmişteki birçok öneri gibi yine Rum tarafınca reddedilmiştir. Hidrokarbon yataklarında Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ortak hak sahibi olduğu kabul edilirken, ortak komite kurulmasına karşı çıkılmasının izahı mümkün değilidr. Kıbrıslı Türkler iki toplum arasındaki sorunlara çözüm bulunabilmesi için her zaman yapıcı iradesini ortaya koymuştur. Son öneri de yine bu doğrultudadır.

AB’nin ve Rum tarafının tavrı ise sorunun uzlaşı ile çözülmesine değil, maalesef gerginliğin artmasına çanak tutmaktadır.

Bu nedenle Meclis’imiz olağanüstü toplanarak; haklarımızın ve irademizin hiçe sayılmasını kabul etmeyeceğimizi, sorunların çözümünde son yaptığımız öneriyle de görüldüğü gibi gerginliğin değil de her zaman uzlaşının yanında olduğumuzu tek ses olarak dünyaya duyurmalıdır. AB ve uluslararası toplumdan beklenen bu konuda tek yanlı davranması değil, adil ve yapıcı tavır sergileyerek sorunun çözümüne katkıda bulunmasıdır.”