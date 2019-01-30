Siber: Meclis iradesi Cumhurbaşkanı’nın üstünde

Meclis eski Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber, Meclis’in iradesinin Cumhurbaşkanı’nın da üstünde olduğunu belirterek, 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda karar vermek için erken olduğunu dile getirdi.

BRTK’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu Birinci Boyut’a konuk olan Sibel Siber, son günlerde siyasette yaşanan tartışma konularını ve 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Çok dikkatli konuşmalar yapılmalı”

Meclis’in iradesinin Cumhurbaşkanı’nın da üstünde olduğunu söyleyen Siber, şunları aktardı: “10 tane milletvekili imza verse ve Cumhurbaşkanı’nı Meclis’i bilgilendirmeye davet etse, Cumhurbaşkanı gelir ve bilgilendirir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının aslında kendisinin bunu arzu etmesi gerekirdi. Şöyle bir eleştiri de oluyor, milletvekilleri alsınlar tutanakları okusunlar. Hayır efendim. Milletvekili sadece okuyan, sizi dinleyen ve bilgi alan değil aynı zamanda bilgi verendir. Kendi düşüncelerini ve fikirlerini de dinleyeceksiniz. Herkes seçimle gelir ama anayasal yetkilerinizin dışına çıkamazsınız. Meclis iradesi her şeyin üstündedir bir anlaşma olsa da, bir imza atılsa da Meclis’ten onaylanmadıkça geçersizdir. “Diplomaside kapalı kapılar ardında bir şey konuşulur tartışılır. Ama halka güven verme açısından o birliği beraberliği verme açısından daima mikrofona yakın durduğunuz sürece ve halk sizi gözlemlediği sürece, önemli bir pozisyonda olduğunuz sürece çok dikkatli konuşmalar yapılması gerekir”...

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eş-dost, çevre, toplum ne diyor izlemek lazım”

Siber, sık sık kendisine yöneltilen 2020’de Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik ise “Şuanda adayım diyebilmek için erken. Olurum olmam hem aile ile de karar vermek lazım. Hem de eş-dost, çevre, toplum ne diyor izlemek lazım” dedi.

“Kurumsal hafıza yok”

Siyasi partilerde hafıza aktarmanın da bulunmadığını belirten Siber, “Genel olarak kurumsal hafızayı aktarma yok. Partilerde hafıza aktarma yok. Bu sadece CTP için geçerli değildir genelde yapımızda, geleneğimizde bu ne yazık ki yok. Bu da çok büyük eksikliğimizdir. Zamanı çok kötü kullanıyoruz ve harcıyoruz” şeklinde konuştu.