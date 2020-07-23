Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda otopark düzenlemesi

Değirmenlik Belediyesi, okulların tatilde olduğu bu günlerde, okulların eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda okuyan çocukların okul içi güvenliğini sağlamak amacıyla, araçların okulun iç kısmına girmelerini önlemek için otopark düzenlemesi başlattı.

Değirmenlik Belediyesi bu bağlamda, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda alt yapı çalışmalarına başlayarak, 450 metrekarelik alana parke döşeterek, ziyaretçi ve öğretmenler için oto park yapıyor.

Başkan Ali Karavezirler, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda çevre düzenlemesi olarak oto park yapıldığının altını çizerek, parkelerin konulduğunu ve giriş çıkış kapılarının da düzenleneceğini kaydetti.

Karavezirler böylece, çocukların okula giriş çıkışları sırasında ve okul içinde daha güvende olacaklarının altını çizdi.

Karavezirler, her zaman çocukların, okulların, öğretmenlerin ve Okul Aile Birlikleri’nin yanında olacağını da sözlerine ekledi.