Şht. Mehmet Eray Anaokulu’na ek bina temelleri atıldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, meclis üyeleri, bölge muhtarları ve öğretmenleri bugün Demirhan’da bulunan Şht. Mehmet Eray Anaokulu’ndaki temel atma töreninde bir araya geldi.

Değirmenlik Beldesi sınırları içerisinde yer alan okullarımıza, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim verebilmeleri adına yardım elini uzatan Başkan Ali Karavezirler, yarınımız olan çocuklarımızın sağlıklı ve eşit koşullar altında eğitim alabilmelerinin önemini vurguladı.

Karavezirler, bugünkü törene İskele bölgesinde daha önceden planlanmış ziyareti olmasından dolayı katılamayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in mesajını da okul müdürü ve değerli öğrencilere iletti.

Bakan Özyiğit mesajında; ileriki günlerde okullarda yapılan işleri yerinde inceleyeceğini ve Değirmenlik Belediyesi ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, çocuklara da eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Diğer bölge okullarının yanı sıra, Minareliköy’de bulunan Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nun tribünlerinin, oyun alanının ve oyun parkının yapımını üstlenen Değirmenlik Belediyesi ayrıca, Anaokul bölümündeki eksiklikleri de tamamlamak adına, ek bina inşaatını başlattı.

4 ve 5 yaş gruplarının neşeli karşılamalarıyla başlayan temel atma merasimi öncesinde Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Elçin Altan, Başkan Ali Karavezirler’e, tüm meclis üyelerine ve çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

Şht. Mehmet Eray Anaokulu’na, her bloğu 10 metrekare kapalı alana sahip, 3 bloktan oluşan ek binaların temeli atıldı.