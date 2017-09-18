Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) idaresi, proje yapım çalışması devam etmekte olan Şht Ecvet Yusuf Caddesi’nin Kızılbaş Klisesi civarında bir dizi trafik önlemi aldı. LTB iş başlangıç ve bitiş saatlerine ek olarak bölgedeki okulların yaratacağı trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak caddenin belli saatlerde trafiğe kapatılacağı bilgisini verdi.

Buna göre; Şht Ecvet Yusuf Caddesi’nin çalışma yapılan kısmındaki YOL KAPATMA SAATLERİ şu şekilde olacaktır.

Sabah 09:30 – 12:30

Öğleden sonra: 14:00 – 20:00