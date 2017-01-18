Sherman geldi
Dumlupınar’ın, GAÜ Çetinkaya takımından kadrosuna kattığı Kpah Sherman adaya geldi.
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Dumlupınar’ın, GAÜ Çetinkaya takımından kadrosuna kattığı Kpah Sherman adaya geldi. Dün akşam Ercan’dan adaya giriş yapan futbolcunun takımın Antalya kampına vize sorunu sebebiyle katılamayacağı öğrenildi. Sherman’ın bu süre zarfında kişisel antrenör Hasan Maydon ile çalışmalarını Kıbrıs’ta sürdüreceği öğrenilirken, oyuncunun Cuma günü takımın dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
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Etiketler : Sherman, Dumlupınar
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