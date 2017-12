Sezonun son yarışı start aldı

İlk kez geçtiğimiz sene, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Kyrenia Off Road Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale gelmesi planlanan “2. Alu Denizalp Off Road Rally Sprint Yarışı”, dün seremonik start ile başladı. Gönyeli Belediye Sarayı’nda yapılan törende sponsor firma Alu Denizalp direktörü Kamber Denizalp ve dernek başkanları da hazır bulundu.

19 araç start aldı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta 19 ekip start aldı. Araçların motor hacimlerine göre üç kategori üzerinden gerçekleşecek yarışın K1 kategorisinde 6, K2 Kategorisinde 5 ve K3 Kategorisinde 8 ekip bugün geçilecek etaplarda mücadele edecek. Ekipler bugün güne 08.30 ve 09.25 olmak üzere iki kez art arda geçilecek 8.6 kilometrelik Balıkesir Etabı ile başlayacaklar. 1 saatlik servisin ardından ekipler 6.3 kilometrelik Aslanköy Etabı’nı geçecekler. Yarım saatlik servis arasının ardından ekipler bu kez 11 kilometrelik Lavinium Etabı’nı iki kez art arda geçip finiş görecekler. İlk aracın 15.30’da ödül töreninin yapılacağı Gönyeli Belediye Sarayı’na varması beklenen yarışın ödül töreni ise 16.30’da yapılacak.

115 kilometrelik yarış

Toplam uzunluğu 115 kilometre olan yarışın ana sponsorluğunu AluDenizalp Ltd. Üstlendi. Yarış; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Paşaköy Belediyesi ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçiriliyor.