Sezonun ilk şampiyonu Hamitköy

Hamitköy U21 Takımı, U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nun 18’inci haftasında dün Karşıyaka’yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetiminin alt yapıya verdiği önem sonrasında gelen şampiyonluk kırmızı siyahlı camiada büyük mutluluk yaşattı. Hamdi Öğütçü’nün antrenörlüğünü, Özgür Özzeki’nin yardımcı antrenörlüğünü, Teysir Terazi Tarazi’nin ise kaleci antrenörlüğünü yaptığı Hamitköy U21 Takımı, Sabor Restorant sponsorluğunda sezonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Hamitköy U21 Takımı, Karşıyaka maçı sonrasında Düzkaya’nın önünde şampiyonluğu kucaklarken, şampiyonluk kupasını da KTFF yönetiminden Orçun Kamalı’nın elinden aldı.