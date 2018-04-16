Sezona damga vurdular

Voleybolda kadınlarda Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor, erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaşan ekipler oldu. İki takım da sezon sonunda elde ettiği bu şampiyonluğu doyasıya kutladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez şampiyon olan Çamlık, bu sezon elde ettiği başarı ile üst üste ikinci yılda da voleybolda zirve yaptı. YDÜ ise kurulduğu ilk yılda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

ÇAMLIK ÜST ÜSTE İKİNCİ YILDA DA ŞAMPİYON

Büyük Kadınlar Voleybol Ligi’nde final serisi Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynandı. Seriye 1-0 önde başlayan Çamlık Spor, final serisindeki ilk maçı da alınca 2-0 öne geçmiş oldu. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan serinin Lefke’de oynanan 2’nci maçında LAÜ galip gelince seri 2-1’e taşındı. İki ekip hafta arasında Mağusa’da bir kez daha karşı karşıya geldi. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Çamlıkspor, seriyi 3-1’e getirdi ve 2017-18 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk Çamlık Spor’un üst üste ikinci şampiyonluğu oldu

YDÜ GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDU

Büyük Erkekler Ligi’nde ise final serisi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynandı. DAÜ seriye 1-0 önde başlamasına rağmen, seride oynanan 3 maçtan da galibiyetle ayrılan YDÜ, önemli bir başarı elde ederek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. YDÜerkek takımı kurulduğu ilk sezonda şampiyon olma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLUKLAR DOYASIYA KUTLANDI

Kadınlarda Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor, erkeklerde ise şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi hafta arasında Mağusa’da oynanan serilerin üçüncü maçlarının ardından düzenlenen törenle kupalarını kaldırdı. İki takım da şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.