SEZON ‘SÜPER’ BAŞLIYOR

Ülke futbolunda 2017 – 2018 futbol sezonu KTFF Süper Kupa karşılaşması ile başlıyor. Geride bıraktığımız sezonun K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami Ağdelen Kulübü ile Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı Limasol, bu akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

7’nci kez oynanacak

Daha önce lig ve kupa şampiyonları Londra Kupası adı altında İngiltere’de maç yaparken son 6 yıldır adada organize edilen Süper Kupa karşılaşması ile resmi sezon açılışı gerçekleştiriliyor. Her sezon liglerin başlamasından bir hafta önce organize edilen ve sezonun ilk resmi karşılaşması niteliğini taşıyan KTFF Süper Kupa maçı bu yıl 7’nci kez oynanacak.

Yenicami kaybetmedi

Daha önce oynanan Süper Kupa karşılaşmalarını en fazla oynayan takımlardan olan Yenicami Ağdelen Kulübü bu kupayı 3 kez üst üste kazanma başarısı göstermişti. 2013 yılında Çetinkaya, 2014 yılında Lefke ve 2015 yılında Mormenekşe’yi mağlup eden Yenicami üç kez kupayı kazanan taraf olurken, oynadığı Süper Kupa karşılaşmalarını hiç kaybetmedi.

Ocak ilk kez

Türk Ocağı için Süper Kupa’nın başka bir anlamı var. Zira Girne’nin sarı siyahlı ekibi daha önce Süper Kupa karşılaşması oynamadığı için müzesinde bu kupadan bulunmuyor. Daha önce altı kez oynanan KTFF Süper Kupa karşılaşmalarını kazanan ekipler şöyle:

2011: GAÜ Çetinkaya

2012: GAÜ Çetinkaya

2013: Yenicami

2014: Yenicami

2015: Yenicami

2016: Mağusa Türk Gücü

Yenicami’nin gözü dördüncü kupada

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami’nin hedefi KTFF Süper Kupa karşılaşmasını dördüncü kez müzesine götürerek sezona moralli başlamak. Dün son antrenmanını gerçekleştiren Yenicami, maç saatini beklemeye başladı. Takımın havasının iyi olduğunu belirten Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Devecioğlu: “Kazanmak istiyoruz”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, KTFF Süper Kupa karşılaşması öncesi takımın havasının iyi olduğunu, takımda eksik oyuncularının bulunmadığını belirtti. “Kazanmak istiyoruz” diyen Devecioğlu, “Hafta boyunca çalışmalarımızı bu yönde yaptık. İyi bir hafta geçirdik. Fair Play çerçevesinde bir maç geçmesini temenni ediyorum. Karşılaşmayı izleyen sporseverlere güzel bir maç izlettireceğimize inanıyorum” dedi.

“Tarihimizde olmayan kupayı almak istiyoruz”

Üç gündür kampta bulunan ve Süper Kupa öncesi son idmanı dün akşam saatlerinde Mete Adanır Stadı’nın arkasında yer alan idman sahasında Türk Ocağı (TOL) maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz sezon Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Kıbrıs Kupası final karşılaşmasında Yalova’yı mağlup ederek kupanın sahibi olurken, diğer yandan da Süper Kupayı oynamaya hak kazanan TOL’da teknik direktör Mehmet Bolkan gazetemize yaptığı açıklamada, “Türk Ocağı Spor Kulübü’nün tarihinde, koleksiyonunda bulunmayan Süper Kupa’yı, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Yenicami’yi mağlup ederek koleksiyonda bulunan diğer kupaların yanına dahil etmek istiyoruz” dedi.

Bolkan, “Dersimize iyi çalıştık. Kupayı önemsiyoruz”

“Yeni sezonun başlamasına bir hafta kala, oynayacağımız böylesi önemli bir kupa maçını kazanmak için tüm takım olarak değil, tüm camia olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” açıklamasını yapan TOL Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, “Camia olarak bu kupayı önemsiyoruz” dedi. Bolkan, “Çünkü tarihimizde böyle bir kupa yok, o nedenle bizler de takım olarak dersimize iyi çalıştığımızı söyleyebilirim” dedi. Dün son antrenmanı yaparak otelde, rakip Yenicami’nin iki maçını izlediklerini ve oyunculara son taktiklerin verildiğini belirten Bolkan, “transfer döneminde çok uçuk rakamlar nedeni ile arzuladıkları takımı yaratamadıklarını” söyledi. Mehmet Bolkan, “ancak her şeye rağmen çok kaliteli bir takım yaratıldığını bunu da süper kupa maçında ortaya koyacakları oyun ile tüm spor camiasına göstereceklerini” söyledi.

Görev Hamamcıoğlu’nun

Yeni sezonun ilk resmi müsabakası olan KTFF Süper Kupa karşılaşmasında orta hakem olarak Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak. Hamamcıoğlu’nun yardımcılıkları Halil Erdem Canaloğlu ve İsfendiyar Açıksöz gerçekleştirecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Malek.