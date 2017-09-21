Sezon öncesi bilgiler yenilendi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakerm Kurulu işbirliğinde organize edilen futbol kurallarının irdelendiği seminer önceki akşam yapıldı.
A+A-
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakerm Kurulu işbirliğinde organize edilen futbol kurallarının irdelendiği seminer önceki akşam yapıldı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerine yönelik gerçekleştirilen seminer KTSYD Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
MHK eğitmenlerinden Derviş Atakan ve Niyazi Nizam’ın verdiği seminerde futboldaki kritik kararlar üzerinde duruldu ve görüntülü yorumlar yapıldı.
Seminer sonunda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, seminere katkılarından dolayı MHK başkanı Sadık Özbilgehan’a teşekkür plaketi verdi.
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler