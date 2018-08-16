Sezon derbi ile başlıyor

LEYMOSUN DERBİSİ HEYECANI… Süper Lig ve Birinci Lig’de 2018 – 2019 futbol sezonu fikstür çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapıldı. Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisi heyecanı yaşanacak

K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 2018 – 2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig’in ilk hafta heyecanında aynı zamanda Leymosun Derbisi heyecanı da yaşanacak. İlk haftada Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Ligin açılış maçı da olacak olan Ocak – Doğan derbisi 20 Eylül Perşembe akşamı oynanacak. Ligde 21 Eylül Cuma akşamı ise Binatlı – Yenicami mücadelesi yer alacak. Ligde ayrıca ilk haftada Esentepe – Lefke, Gençler Birliği – Gençlik Gücü, Gönyeli – Girne Halk Evi, Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu, Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşmaları oynanacak.

Birinci Lig

Birinci Lig’de de 2018 – 2019 fikstürü çekildi. Ligin ilk haftasında Değirmenlik – Doğancı, Maraş – Dumlupınar, Hamitköy – Karşıyaka, Mormenekşe – Yalova, Bostancı Bağcıl – Akacan Ozanköy, Yeni Boğaziçi – Mesarya, Düzkaya – Göçmenköy ve Çanakkale – Akova karşılaşmaları oynanacak.

İlk yarı 29 Aralıkta sona erecek

Süper Lig ve Birinci Lig’de ilk yarı 29 – 30 Aralık tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. Her iki ligde ikinci yarılar 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Liglerde normal sezon 30 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Play-off ve Play-out karşılaşmaları 8, 11 ve 15 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Liglerde ilk hafta programları şöyle:

K-Pet Süper Lig 1. Hafta

Esentepe – Lefke

Gençler Birliği – Gençlik Gücü

Gönyeli – Girne Halk Evi

Binatlı – Yenicami

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu

Merit A. Yeşilova – Mağusa TG

K.Kaymaklı – Cihangir

K-Pet Birinci Lig 1. Hafta

Değirmenlik – Doğancı

Maraş – Dumlupınar

Hamitköy – Karşıyaka

Mormenekşe – Yalova

B. Bağcıl – Akacan Ozanköy

Y.Boğaziçi – Mesarya

Düzkaya – Göçmenköy

Çanakkale - Akova