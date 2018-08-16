Sezon derbi ile başlıyor
Süper Lig ve Birinci Lig’de yeni sezon fikstürü çekildi
LEYMOSUN DERBİSİ HEYECANI… Süper Lig ve Birinci Lig’de 2018 – 2019 futbol sezonu fikstür çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapıldı. Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisi heyecanı yaşanacak
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de 2018 – 2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig’in ilk hafta heyecanında aynı zamanda Leymosun Derbisi heyecanı da yaşanacak. İlk haftada Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Ligin açılış maçı da olacak olan Ocak – Doğan derbisi 20 Eylül Perşembe akşamı oynanacak. Ligde 21 Eylül Cuma akşamı ise Binatlı – Yenicami mücadelesi yer alacak. Ligde ayrıca ilk haftada Esentepe – Lefke, Gençler Birliği – Gençlik Gücü, Gönyeli – Girne Halk Evi, Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu, Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşmaları oynanacak.
Birinci Lig
Birinci Lig’de de 2018 – 2019 fikstürü çekildi. Ligin ilk haftasında Değirmenlik – Doğancı, Maraş – Dumlupınar, Hamitköy – Karşıyaka, Mormenekşe – Yalova, Bostancı Bağcıl – Akacan Ozanköy, Yeni Boğaziçi – Mesarya, Düzkaya – Göçmenköy ve Çanakkale – Akova karşılaşmaları oynanacak.
İlk yarı 29 Aralıkta sona erecek
Süper Lig ve Birinci Lig’de ilk yarı 29 – 30 Aralık tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. Her iki ligde ikinci yarılar 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Liglerde normal sezon 30 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Play-off ve Play-out karşılaşmaları 8, 11 ve 15 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Liglerde ilk hafta programları şöyle:
K-Pet Süper Lig 1. Hafta
Esentepe – Lefke
Gençler Birliği – Gençlik Gücü
Gönyeli – Girne Halk Evi
Binatlı – Yenicami
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu
Merit A. Yeşilova – Mağusa TG
K.Kaymaklı – Cihangir
K-Pet Birinci Lig 1. Hafta
Değirmenlik – Doğancı
Maraş – Dumlupınar
Hamitköy – Karşıyaka
Mormenekşe – Yalova
B. Bağcıl – Akacan Ozanköy
Y.Boğaziçi – Mesarya
Düzkaya – Göçmenköy
Çanakkale - Akova