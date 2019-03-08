Sezon Alayköy’de başlıyor

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde organize etmeyi planladığı KYOFF Ralli-Raid ve KYOFF Offroad Ralli Sprint Şampiyonaları’nın ilk organizasyonu olan Ralli Sprint Şampiyonası ilk ayağı 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Alayköy-Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacaktı. Fakat yoğun yağışların etabın güvenliğinin alınmasını imkânsız hale getirdiği için ertelenmişti.

KYOFF yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası yarışın yeni tarihi kararlaştırılmış, hazırlıklar hızla yapılmaya başlanmıştı. Yarış daha önce açıklanan etapta, aynı program ile yarın yapılacak.

Kayıtlar 32’ye yükseldi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi tek etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak yarış Gönyeli Spor Kulübü’nden 11.00’de verilecek start ile başlayacak. Sezonun ilk yarışı olması sebebiyle kayıtların yeni yarışmacılar için tekrardan açıldı ve kayıtlar 32’ye yükseldi. 2019 sezonunda Kyrenia Offroad Derneği organizatörlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde yapılacak olan KYOFF Offroad Ralli Sprint şampiyonasının ilk ayak yarışını seyirciler Akdağ etabında saat 11.30’dan saat 15.30’a kadar izleme şansı yakalayacaklar. Seyirci noktasına, Lefkoşa’dan Güzelyurt yönüne seyrederken, Zet Karting tesislerini geçince çemberden geri dönülerek yaklaşık bin300 metre sonra sola dönüp yaklaşık 400 metre gittikten sonra ulaşıla bilinir. Yarışın servis alanı da Gönyeli Spor Kulübü’ne kurulacak. Finişi ise aynı gün saat 16.00 civarında yine Gönyeli Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek.