Şezlonglar denizin içinde

Bafra bölgesindeki bir otelin şezlonglarını denize yakın mesafeye koyması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, tahtadan şezlongların denize yakınlığını kınayarak, “Doğa ile barışık, düzgün tesisler yapılmasını istiyoruz” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Bafra bölgesindeki bir otelin, tesise ait şezlonglarını ve tahtadan kulübelerini deniz mesafesine çok yakın alanda bulundurması halkın büyük tepkisine neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, birçok kişi kınadı. Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, derneğin facebook hesabında paylaştığı görüntüleri üzerine YENİDÜZEN’e konuşarak eleştiride bulundu.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi: “Turizm gelişirken, doğanın korunması, çevreye zarar vermemesi gerekir”

“Bafra bölgesinde, Mehmetçik Belediyesine bağlı alandaki bir otelin kulübeleri ve şezlongları neredeyse denizin içine koymasını kınıyorum. Çevre örgütlerini protestoya çağırıyorum. Denizler herkesindir, ancak fotoğraflarda da gördüğünüz üzere sahili kullanım hakkı tamamen kapatılmıştır. Turizm yatırım amaçlı teşvik edilmiş bir sektördür ve tabii ki gelişmelidir. Ancak turizm gelişirken, doğanın korunması, çevreye zarar vermemesi gerekir. Turizm denilerek, Bafra bölgesinde 8-10 otel yapıldı ve bunların hepsi de denizin içine kadar girerek sahil alanını işgal ediyor. Doğa ile barışık tesisler yapılmasını istiyoruz”