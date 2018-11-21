Seyyar villa, ‘pes’ dedirtti!

İskele Long Beach’te çekilen ‘Seyyar villa’ fotoğrafı, bu kadarına da pes dedirtti.

İskele Long Beach’te denize sınır bir noktaya kurulan bir tırın konteyneri, kapısı penceresi, balkonuyla neredeyse bir ‘villa’ haline getirildi.

Tepesine güneş panelleri, yanına fırın dahi kurulan ‘Seyyar villa’, canı isteyenin, istediği yere ‘kurulabileceği’nin de resmi oldu. Mehmet Sebep isimli iş insanı tarafından paylaşılan fotoğrafın ardından, Çevre Dairesi, Şehir Planlama ya da ilgili kaymakamlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fotoğraf: Mehmet Sebep