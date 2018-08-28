Şeytanoğlu’ndan üzen veda
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın kurucularından, üretim sevdalısı Mehmet Şeytanoğlu dün düzenlenen törenle Lefkoşa Aile Kabristanlığı’na defnedildi.
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Geçtiğimiz hafta tedavi görmekte olduğu İngiltere’de yaşama veda eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın kurucularından, üretim sevdalısı Mehmet Şeytanoğlu dün düzenlenen törenle Lefkoşa Aile Kabristanlığı’na defnedildi.
Arasta Çarşı esnaflığından ihracat amaçlı ilk çorap fabrikasına, oradan Devtex Tekstil Ürünlerine, zeytin zeytin yağı yapımına özetle üretime adanan bir hayatı olan Abohor (Cihangir) doğumlu Mehmet Şeytanoğlu’nu son yolculuğunda ailesi, arkadaşları kurum kuruluş temsilcileri yalnız bırakmadı.
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