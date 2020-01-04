Seyir halindeki araç alev aldı

Erülkü Çemberi yakınlarında, Ayla Akkaya'ya ait salon araçta, seyir halindeyken yangın çıktı. Araç, tamamen yanarken yaralanan olmaması sevindirdi. Lefkoşa Mağusa anayolunda Lefkoşa'ya gidiş yönünde seyir halindeki araç aniden tutuştu. Aracın sahibi Ayla Akkaya, birkaç dakika önce aracını makinistten aldığını ve seyir halindeyken makine bölümünden dumanlar yükseldiğini iddia etti.

Fotoğraf: Fehime ALASYA