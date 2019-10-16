Seyir halindeki araç alev aldı

Lefkoşa'da SOS Çocuk Köyü önünde bu sabah meydana gelen araç yangını da CE 628 plakalı salon araç, seyir halindeyken alev aldı. Söndüğü esnada sürücüsü tarafından yeniden çalıştırılmak isterken alev alan aracın makine bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.