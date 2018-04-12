Seyir halindeki araç alev aldı

Lefkoşa’da bugün Küçük Kaymaklı bölgesinde bir araç seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede alev alan araca itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın büyümeden söndürüldü. Bir anda yanmaya başlayan araç sürücüsünün ülkemizde öğrenim gören Abdullah Mowafaq Abu Khorma isimli bir genç olduğu öğrenildi. Gerçekleşen olay sonrasında herhangi bir yaralanma olmadı.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA