SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde bu sabah saat 09.00 sıralarında Yücel Göktaş yönetimindeki TNG 046 plakalı minibüs alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının klimanın aşırı ısınması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı





Görüntü ve fotoğraflar Fayka Arseven Kişi



