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SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Girne'de bu sabah bir minibüs seyir halindeyken alev aldı.

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Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde bu sabah saat 09.00 sıralarında Yücel Göktaş yönetimindeki  TNG 046 plakalı minibüs alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.  Polis, yangının klimanın aşırı ısınması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı                                                       


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Görüntü ve fotoğraflar Fayka Arseven Kişi


 

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