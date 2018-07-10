SEYİR HALİNDE ALEV ALDI
Girne'de bu sabah bir minibüs seyir halindeyken alev aldı.
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Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde bu sabah saat 09.00 sıralarında Yücel Göktaş yönetimindeki TNG 046 plakalı minibüs alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının klimanın aşırı ısınması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı
Görüntü ve fotoğraflar Fayka Arseven Kişi
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Etiketler : yangın, araç yangın
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