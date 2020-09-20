Şeyhler gündemi

Bir süre önce Başbakan Ersin Tatar’ın Lefkoşa Suriçi’ndeki bir dergahta görüntülenmesinin ardından bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bir ‘şeyh’le yakın görüntüleri gündem oldu, “şeyhin elini öptü” iddiaları yine laiklik tartışmasını alevlendirdi.



Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi önünde eğildiği görüntülere yansıyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu açıklama yaptı: “Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem, onlar da benim annem ve rahmetli babam. Bu benim prensibim. Atatürk ilkelerine bağlılığımı herkes çok iyi bilir.”

KKTC ANAYASASI Madde 1

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan LAİK bir Cumhuriyettir”



YENİDÜZEN



Seçim arifesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘şeyhler ve dergâhlar’ gündemi sürüyor. Bir süre önce Başbakan Ersin Tatar’ın Lefkoşa Suriçi’ndeki bir dergahta görüntülenmesinin ardından bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Şeyh’in “elini öptüğü” görüntüleri sosyal medyaya servis edildi.

Faiz Sucuoğlu, bu görüntülerin “2 yıl önceye bir mevlide ait olduğunu” belirtti’, ‘el öptüğünü’ de kabul etmedi.

Siyaset gündemindeki ‘şeyh, mürit, dergah’ tartışmaları sonrasında, bazı çevreler de adanın güneyinden örnek vererek, Kıbrıslı Rum liderlerin papazların elini öptüğü görüntüler üzerinden savunma yaptı.

Tatar, ‘dergah’ta görüntülenmişti…

Başbakan Ersin Tatar’ın tarikatı andıran ortamdaki görüntüleri sosyal medyada yayılmış, büyük tepki almıştı. ‘Zikir’ olarak yorumlanan tahmin edilen duaların okunduğu ortamda bulunan Tatar’ın görüntüleri gündem olmuştu.

Lefkoşa Surlariçin’de dergâh olarak kullanıldığı öğrenilen bir evde görüntülenen ve kısa sürede sosyal medyada olay olan Başbakan Ersin Tatar, YENİDÜZEN’e konuşmuş, ‘cevap verecek değilim’ demişti.

Tatar, ortamda kısa süreliğine bulunduğunu yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiğini bilmediğini kaydetmişti.

“Tatar’ın ülkeye Cumhurbaşkanı olması ve ülkenin kâfirlerden korunması” sözleriyle dualar edilen toplantıda, çocukların da yer alması dikkat çekmişti.

Tatar, “Bu iş sarpa sarmaya başladı, görüntülerin kim tarafından çekildiğini bilmiyorum. Bu konuda cevap verecek değilim” şeklinde konuşmuştu.

Din İşleri Başkanı Atalay “Din işlerine bağlı bir yer değil” demişti

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da, görüntüleri YENİDÜZEN’e değerlendirmiş, edindiği bilgide görüntülerin çekildiği yerin Lefkoşa-Surlariçi’nde kişiye özel bir yer olduğunu belirtmişti.

Atalay, söz konusu yerin dergâh olarak kullanıldığı bilgisi edindiğini ancak zikir yapılmadığını toplananların ilahi okuduğunu da söylemişti.

Din İşleri Başkanı Atalay, konu dergâhın Din İşlerine bağlı bir yer olmadığını açıklamıştı.

Anayasa ve ‘Laiklik’ üzerinden tartışılmıştı…

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ın zikir görüntüleri Anayasa’nın laiklik ilkesi üzerinden de tartışılmıştı…

Özellikle Anayasa’nın 1’inci maddesine dikkat çeken siyasi çevreler, seçim sürecinde “laiklik” ilkesinin tartışmaya açıldığını belirtti.

KKTC ANAYASASI Madde 1 “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan LAİK bir Cumhuriyettir” diyor.

Faiz Sucuoğlu: “Görüntüler 2 yıl önce çekildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise sosyal medyada yayınlanan ve bu haftalarda çekildiği iddia edilen videoyla ilgili konuşarak, görüntülerin Nisan 2018’e ait olduğunu belirtti.

Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi önünde eğildiği görüntülere yansıyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, “Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem, onlar da benim annem ve rahmetli babam. Bu benim prensibim” açıklaması yaptı.





“El öpme kesinlikle yok”

Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Sucuoğlu, Nisan 2018’de, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Efendi tarafından, Selimiye Camii’ndeki mevlit davetine icabet ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“El öpme kesinlikle yok. Dikkatli bir şekilde izlenirse, saygı amaçlı eğildiğim görülür. Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem; onlar da benim annem ve rahmetli babam. Bu benim prensibim. Atatürk ilkelerine bağlılığımı herkes çok iyi bilir.”

Söz konusu videonun çarpıtılarak siyasi bir noktaya çekilmeye çalışıldığını savunan Sucuoğlu, “Eleştiri yapanlar lütfen arşivlere girsinler. Kendi partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri kaç kez dergaha gitmiş, görsünler. Onların dergaha gitmiş olmaları, Atatürkçülüklerini sorgulatmaz. Çünkü gayet doğal” şeklinde konuştu.

Videonun “2 gün önce çekildiği” gibi çarpıtmaların yapıldığını vurgulayan Sucuoğlu, “Bazı kesimler dünden (önceki günden) beridir 2018’de çekilen videoyu siyasi bir kılıfa sokmaya çalışıyorlar. Lütfen kendi parti başkanlarına ve milletvekillerine baksınlar” ifadelerini kullandı.

“Yalan haber yapmanın ve yaymanın” çok kolay olduğunu belirten Sucuoğlu, “Dediğim gibi, ben annem ve rahmetli babam dışında kimsenin elini öpmem” dedi.

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