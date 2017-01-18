Seyhan’dan ayrılık kararı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de takımın tecrübeli oyuncusu Seyhan Keskinel, yönetim ve teknik direktör ile görüşüp takımdan ayrılma kararı aldı. Önceki akşam yönetime teklifleri değerlendirmek istediğini bildiren Seyhan Keskinel’in ikinci devrede daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyla iki Süper Lig, iki de 1. Lig kulübünün ciddi şekilde ilgilendiği ve oyuncu için girişimde bulunacağı öğrenildi.