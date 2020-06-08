Seyahat acenteleri de eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) 9 Haziran’da Başbakanlık önünde eylem yapacak, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden de eyleme destek geldi.

KITSAB, corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete gönderdiği isteklerine ve ülkede turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Salı günü eyleme gidiyor.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Turizm Seyahat Acenteleri Birliği’nin eylemine destek vereceğini duyurdu.

KITOB Yönetim Kurulu dün akşam aldığı karar ile KITSAB’ın turizm farkındalığı eylemine tam destek vermek üzere Salı günü Başbakanlık önünde olacağını duyurdu.

Öte yandan KITSAB’ın eylemi 9 Haziran 2020 Salı günü saat 09.00’da, Başbakanlık önünde gerçekleştirilecek.