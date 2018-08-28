Şevval Sam Mağusa’da esti
Salamis Bay Conti Resort Hotel müşterileri için sahne alan Şevval Sam tam bir bayram gecesi yaşattı.
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Salamis Bay Conti Resort Hotel müşterileri için sahne alan Şevval Sam beyaz dantel elbisesi şarkıları oyunları ve dinleyenleri arasında dolaşması ile dinleyenlerine tam bir bayram gecesi yaşattı. Özel orkestrası ve bazı şarkılara Sam'a eşlik eden dansçıları katılımcıları mutlu ettiler.
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Etiketler : Şevval Sam, Salamis Bay Conti Resort Hotel
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