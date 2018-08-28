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Şevval Sam Mağusa’da esti 

Şevval Sam Mağusa’da esti 

Salamis Bay Conti Resort Hotel müşterileri için sahne alan Şevval Sam  tam bir bayram gecesi yaşattı.

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Salamis Bay Conti Resort Hotel müşterileri için sahne alan Şevval Sam  beyaz dantel elbisesi şarkıları oyunları ve dinleyenleri arasında dolaşması ile dinleyenlerine tam bir bayram gecesi yaşattı. Özel orkestrası ve bazı şarkılara Sam'a eşlik eden dansçıları katılımcıları mutlu ettiler.

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