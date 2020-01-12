Sevtap Tabak evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Afrika Gazetesi Direktörü Ali Osman Tabak’ın eşi Sevtap Tabak, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Afrika Gazetesi Direktörü Ali Osman Tabak’ın eşi Sevtap Tabak, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Sevtap Tabak, Haspolat’taki evinde, saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ölümle ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : afrika gazetesi, ali osman tabak, sevtap tabak
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