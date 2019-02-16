Bir insanın kuracağı en güzel cümledir ‘seni seviyorum’ cümlesi. Duyacağı en güzel cümledir. Hem söyleyeni, hem duyanı sarmalar sıcacık, mutlu eder tarifsiz.

Bunu tek bir güne kapatmak insafsızlıktır, bencilliktir, eksik kalmak, eksik bırakmaktır.

Herkes yapıyor, herkes söylüyor, aman benim hayatımda da biri olsun, normal olsun diye yapılan kutlamalar, alınan pahalı hediyeler, instagrama atılan resimler yapmacıktır, sahtedir, yalnızdır.

Sevmek, adının yanına birinin adını koymak değildir ki. Yanak yanağa resim çektirip üzerine kırmızı kalp kondurmak ile gelse keşke aşk yüreğe. Gazetelere ilanlar verip, billbordlara resimler yerleştirerek mutlu olunsa gerçekte, ne kolay olurdu hayat, ne güzel.

Hırpalamak değildir sevgi, şiddet değildir. Öfkelenmek, canını yakmak, ona haddini bildirmek değildir ki sevmek. Doğruyu göstermek, kalıplara sokmak, değiştirmek de değildir. Olduğu gibi kabul etmektir sevmek.

Koşulsuz olur sevgi, nedensiz…

Sevmek sahiplenmek de değildir. Sen benimsin naraları atmak, prangalar takmak bileklerine, kıskançlık krizlerine girip çıkmak hiç değildir sevmek. O bileklere dokunmaya dahi kıyamaz ki seven insan.

Onu kaybetmekten ölesiye korkmak, hasretinden eskitmek o prangaları, yanına varabilmek için saydığın dakikalardan dahi mutlu olabilmektir sevmek.

Başarısı ile gurur duymaktır sevgi, ışığını daha da bir parlatmak için omuz vermektir onun çıktığı yola, inanmasan dahi, o inanıyor diye desteklemektir.

Sevmek, onun hayali ile yaşayabilmek, gözlerindeki mutluluğun nedeni olabilmektir ve bundan sınırsız bir keyif almaktır.

Özgür bırakmaktır sevmek, ona uçabileceği kanatlar vermek, kapıyı hep açık bırakmaktır, gözlerini yumup sıkıca, hep sana doğru uçmasını dileyerek.

Mecbur olduğun için değil, onun yanından başka bir yere evim diyemediğin için orada kalmaktır sevmek, bağlanmaktan korksan da, ellerini hiç bırakmak istememektir.

Küçücük şeylerden mutlu olmak, minik süprizlerle sevindirmektir sevdiğini, sevmek.

Sevmek, vermeyi de, almayı da bilmektir, sınırsız, hesapsız.

Çocuksu heyecanlarına gülümsemek, kahkahaları ile şenlenmektir sevmek. Sarmak, sarılmaktır sıkıca. Başını omuzuna dayayıp, huzura ulaşmaktır.

Onun canı yanıyor diye, hasta diye, uykusuz kalabilmektir sevmek, sabahlara kadar.

Sevmek için çaba harcamamaktır sevmek, içinden geldiği gibi, yüreğinden geçtiği gibi koşmaktır ona.

Korkudan ölecek gibi olsan da, su gibi önündeki tüm engelleri aşmak, coşmaktır sel gibi, sevmek.

Kelimeleri acımamak, kalbine sığamayan duyguları ifade etmektir sevmek. Nasıl istiyorsan, bir şiir belki, bir fotoğraf, bir, iki cümle, güzel bir yemek, minik bir bileklik ile.

Bir gün değil elbet, ama o mutlu olacak ise, o gün de seni seviyorum diyebilmektir sevmek, içinden gelerek.

Bunları hissedebiliyorsanız, sevgiyi tanımış iseniz, şanlısınız. Bu duyguları hissettiğiniz kişi ile bunları paylaşabiliyorsanız çok şanslısınız. Aman değerini bilin.

Boş ise yüreğiniz, gerçek sevgiyi bekleyin, bulduğunuz zaman tanıyacaksınız ve onsuz bunca zaman nasıl yaşayabildiğinize şaşacaksınız.

O zaman dünya daha güzel bir yer olacak.

Güneş daha güzel doğacak, deniz daha mavi duracak, sevince, sevilince.