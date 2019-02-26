Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Anastasiadis ile sabah yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapıyor:

Güven yaratıcı önlemlerle ilgili sevindirici haberler var.

Elektrik şebekelerinin artık kalıcı olarak bağlantısı konusunda herhangi bir pürüz kalmadı. Geçici bağlantılar yapılmaktaydı, artık bu bağlantılar sürekli hale geldi. Bunun ciddi avantajları var.

Geçici anlaşmalara da gerek kalmadı. Her defasında geçici anlaşmalar yapılmaktaydı. Buna gerek kalmadı. Bundan sonra mahsuplaşmalar olacak. Eğer ciddi bir arıza ve süreklilik arz eden bir tarafın bir tarafı beslemesi gerekirse ticari anlaşmalar yapılacak. Günlük ihtiyaçlar rutin olacak.

Birkaç yıldır üzerinde çalışılan cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale getirilmesi konusunda; Avrupa’da konuşlu bir merkez üzerinden her iki taraftaki operatörlerin o merkezle yapması ve o merkez üzerinden iletişimin olanaklı hale gelmesi üzerinde mutabakat sağlandı. Komite bu konuda çalışacak. Yakın bir gelecekte, Karpaz’a gelen bir Rum, Baf’a giden bir Türk evi ile olan irtibatını kaybetmeyecek.

Üçüncü mutabakat mayınlarla ilgili. Her iki taraftan 9’ar adet mayın tarlasının temizlenmesi ile ilgili askeri yetkililerimizin çalışma yapmasına karar verdik. Esas hedef tümüyle mayından arınmış bir Kıbrıs yaratmaktı. Ayrıntıları askeri yetkililer yürütecek.

Kuzeyde 1974’ten bu yana tutulan Kıbrıslı Rum ressamlara yönelik resimler var. Bu resimleri sahiplerine iade edeceğiz. Anastasiadis de bu memnuniyetle karşıladı. Kendilerinin de bir jesti oldu. Onlar da Kıbrıs Radyo ve Yayın Kurumu’nda kayıtları bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları bizlere iletecekler.

RUM LİDERİN MERKEZDEKİ YETKİLERİN DARALTILMASI YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLERİ

Anastasiadis ayrıntılı bir sunum yaptı, görüşlerini aktardı. Biz de görüşlerimizi söyledik, değerlendirmesine bir görüşme oldu. 3 saat etraflı şekilde konuştuk. Merkezdeki yetkilerin hangilerinin merkezde kalması gerektiği konusunda düşüncelerini söyledi. Ancak hangileri kanatlara verilsin şeklinde bir çalışma eksik kaldı. Anastasiadis bu çalışmalarını sürdüreceğini söylüyor. Biz de bunu değerlendireceğimizi düşünüyoruz.

SORULAR

Soru: Yeniden görüşme olur mu?

Akıncı: Yeniden görüşme olabileceğini konuştuk, tarih saptamadık. Haziran’dan önce hareket beklenmediği bir gerçeklik.

Bugünkü buluşma bildiğimiz sürecin bir parçası değildi. Desantralizasyon konusunda müzakere başladı denilemez. Lute’nin çalışmaları netleştirecek ortak bir noktayı bulup bulamayacağını bu çalışmalar gösterecek. Bizim yaptığımız ve yapmayı planladığımız görüşme Lute’un çalışmalarına yardımcı olacak. Resmen görüşmeler başladı denilemez.