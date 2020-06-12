Sevindiren gelişme: Afşaroğlu uyandı

Aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alınan eski milletvekili ve Başbakanlık eski Müsteşarlarından Alpay Afşaroğlu'nun bu sabah uyandığı, solunum cihazından ayrıldığı ve ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Afşaroğlu’nun kan değerlerinin ve yaşamsal fonksiyonların iyi olduğu öğrenilirken, yoğun bakımda kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alınan Alpay Afşaroğlu'na, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından saatler süren bir operasyon yapılmıştı.

Afşaroğlu’na dün akşam ikinci bir operasyon daha yapıldığı öğrenildi.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen de hastanın medikal teknik ve bakım sürecinin devam ettiğini aktardı.

Eski milletvekili, Başbakanlık eski Müsteşarı ve CTP’de genel sekreterlik dahil pek çok görevde bulunan Alpay Afşaroğlu’nun yoğun bakımda tedavisi sürdürülüyor.