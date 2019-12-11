Sevgül Uludağ ve Andreas Parashos’a ödül

Gazetemiz YENİDÜZEN’den araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile KATHİMERİNİ gazetesi direktörü, gazeteci Andreas Parashos’a, “kayıplar”la ilgili çalışmaları nedeniyle ödül verildi.

Kıbrıs’ın güneyinde OPEK (Sosyal Reform İçin Birlik) tarafından 2019 Yiannos Kranidiotis Kreatif İnovasyon Ödülü, bu yıl Uludağ ve Parashos’a verildi. OPEK sivil toplum örgütü, özellikle iki toplumlu, barışa yönelik etkinlikleriyle tanınıyor.

Ödül töreni 9 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Gazeteciler Birliği (ESK) binasında gerçekleştirildi ve gazetecilere ödülleri Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopulos tarafından takdim edildi.

Büyük bir kalabalığın katıldığı etkinlikte ödül töreni ardından “2019’un gözünden 1963-1974 olayları” (“İki toplum, iki anlatı: Uzlaşma mümkün müdür”) başlıklı etkinliğe geçildi ve ana konuşmacılar, uzun yıllara dayalı siyasi deneyimleri aracılığıyla konuyu ele alan Yorgos Vasiliu ve Mehmet Ali Talat oldu. Bu konuya tarihçi Aleksis Aleku ile siyaset bilimci Şevki Kıralp da katkıda bulunarak görüş ve düşüncelerini açıkladılar.

Etkinlikte Rumca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde simultane çeviri yapıldı.