Sevgül Uludağ ve Andreas Parashos’a “kayıplar”la ilgili çalışmaları nedeniyle ödül

Gazetemiz YENİDÜZEN’den araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile KATHİMERİNİ gazetesi direktörü, gazeteci Andreas Parashos’a, “kayıplar”la ilgili çalışmaları nedeniyle ödül veriliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde OPEK (Sosyal Reform İçin Birlik) tarafından 2019 Yiannos Kranidiotis Kreatif İnovasyon Ödülü, bu yıl Uludağ ve Parashos’a verilecek. OPEK sivil toplum örgütü, özellikle iki toplumlu, barışa yönelik etkinlikleriyle tanınıyor.

Ödül töreni 9 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs Gazeteciler Birliği (ESK) binasında gerçekleştirilecek ve gazetecilere ödülleri Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopulos tarafından takdim edilecek.

OPEK’in davet çağrısında “(Sosyal Reform için Birlik) OPEK 2019 “Yiannos Kranidiotis” Kreatif İnovasyon Ödülü etkinliğine katılımınız özlenir. Ödül, Kathimerini gazetesi Direktörü, gazeteci Andreas Parashos ile YENİDÜZEN ve POLİTİS gazetelerinden araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’a, kayıpların akibetinin belirlenmesi için yürütülen mücadeleye katkılarından ötürü veriliyor” denildi.

Davet çağrısında “Ödül töreninin ardından “2019’un gözünden 1963-1974 olayları” (“İki toplum, iki anlatı: Uzlaşma mümkün müdür”) başlıklı etkinliğe geçilecek ve ana konuşmacılar, uzun yıllara dayalı siyasi deneyimleri aracılığıyla konuyu ele alacak olan Yorgos Vasiliu ve Mehmet Ali Talat olacaktır. Bu konuya tarihçi Aleksis Aleku ile siyaset bilimci Şevki Kıralp da katkıda bulunacaktır” denildi.

Etkinlikte Rumca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde simultane çeviri yapılacağı ve etkinliğin Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği’nin işbirliğiyle düzenlenmekte olduğu da belirtiliyor.