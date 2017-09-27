Sevgül Uludağ, Londra’da “kayıplar”ı anlatacak…

Birleşik Krallık Kıbrıslı Kayıp Şahısların Yakınları Örgütü tarafından 21 Ekim 2017 Cumartesi akşamı Wood Green’deki Kıbrıs Toplum Merkezi’nde düzenlenecek “Kayıplarımızı Anma ve Onore Etme Gecesi”nde YENİDÜZEN’den araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”den Hristina Pavlu Solomi Patça özel konuk olarak katılarak “kayıplar”la ilgili gönüllü çalışmalarını anlatacak.

YENİDÜZEN ve POLİTİS okurlarının gönüllü yardımlarıyla “kayıplar” konusunda yürütmekte olduğu insani çalışmaları anlatacak olan Sevgül Uludağ, iki toplumdan “kayıp” yakınlarıyla da bir araya gelecek. Uludağ’la birlikte “Birlikte Başarabiliriz” örgütünden Hristina Pavlu Solomi Patça da, iki toplumdan “kayıp” yakınlarının bu insani konuda birlikte neler yaptıklarını aktaracak.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Kayıp Şahısların Yakınları Örgütü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“21 Ekim 2017 Cumartesi günü Wood Green’deki Cypriot Community Centre’de (Kıbrıs Toplum Merkezi’nde) Kayıplarımızı Anma ve Onore Etme Gecesi düzenliyoruz; aynı zamanda her iki toplumdan kayıp yakınlarını bir araya getirmeyi ve yemekte birbirleriyle konuşma ve sevdiklerimizin başına neler gelmiş olduğunu bulma yönünde ortak amacımıza ulaşmak için yöntemleri tartışma fırsatı yaratmayı hedefliyoruz.

Bu anma gecesinde Yenidüzen ve Politis gazetelerinde yazmakta olan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ ile İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Kurbanları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz”den Hristina Pavlu Solomi Patça, özel konuklarımız olacaktır.

Saat 7.30’da başlayacak yemekten sonra (Birleşik Krallık) Kıbrıslı Kayıp Şahısların Yakınları Örgütü Başkanı Neoklis Neokleus bu geceye katılanlara hitap edecek, ardından Sevgül Uludağ ve Hristina Pavlu Solomi Patça, Kıbrıs’taki hem Kıbrıslı Türk, hem de Kıbrıslı Rum kayıplar konusunda yürüttükleri kendi çalışmalarını aktaracaklar ve bu etkinliğe katılanların bu insani konudaki sorularını yanıtlayacaklardır.

Masanızı ayırtmak için lütfen 07956430335 numaralı telefonu arayınız.

Yemek saat 7.30’da olup kişi başı 20 sterlindir.”