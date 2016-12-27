Sevgül Maydonozcu Kara: Plastikler deniz kabuğuna dönüşsün

İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal

(Kardiyolog-Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sanatçı olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hastalıkların nedeni

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Kendimi geç bulmuş olmak

En büyük sevincim… Oğlum

Hayatımın dönüm noktası… Oğlumun hastalığı

Beni en çok etkileyen yazar… Sigmund Freud

Başucumdaki kitap… Freud ve babası

En keyif aldığım müzik… Rock

En son izlediğim film… Star Wars Rouge One

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kot pantolon

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyeyi alanı hatırlatan herhangi bir şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… İnsanları anlayabilme

Olmasa da olur… Teknoloji

Olmazsa olmaz… Sevgi

En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmayı çok severim, her yemeği iyi yapmaya çalışırım

Hayalimdeki dünya... Plastiklerin deniz kabuğuna dönüştüğü bir dünya

Aşk benim için… Dünyayı güzelleştiren en büyük güç

Onunla çok tanışmayı isterdim… Hipokrat

Görmek istediğim yer… Küba

Mutlaka yapmak istediğim… Bisikletle Avrupa'yı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim...'Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.

İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza...'