Sevgül Maydonozcu Kara: Plastikler deniz kabuğuna dönüşsün
Hayalimdeki dünya... Plastiklerin deniz kabuğuna dönüştüğü bir dünya
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Kardiyolog-Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Doğal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sanatçı olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hastalıkların nedeni
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Kendimi geç bulmuş olmak
En büyük sevincim… Oğlum
Hayatımın dönüm noktası… Oğlumun hastalığı
Beni en çok etkileyen yazar… Sigmund Freud
Başucumdaki kitap… Freud ve babası
En keyif aldığım müzik… Rock
En son izlediğim film… Star Wars Rouge One
Kendim için son aldığım şey… Kitap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kot pantolon
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyeyi alanı hatırlatan herhangi bir şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım
Kendimde beğendiğim özellik… İnsanları anlayabilme
Olmasa da olur… Teknoloji
Olmazsa olmaz… Sevgi
En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmayı çok severim, her yemeği iyi yapmaya çalışırım
Hayalimdeki dünya... Plastiklerin deniz kabuğuna dönüştüğü bir dünya
Aşk benim için… Dünyayı güzelleştiren en büyük güç
Onunla çok tanışmayı isterdim… Hipokrat
Görmek istediğim yer… Küba
Mutlaka yapmak istediğim… Bisikletle Avrupa'yı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim...'Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza...'
HABERE YORUM KAT