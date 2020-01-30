Sevgililer Gününe özel Baget Küpe Modelleri

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Baget kolyelerin son yıllarda satış miktarları yüzük ve bilekliklerle birlikte artış göstermiştir. Kare ve dikdörtgen şeklinde olan bu kesim pırlantalar hem modern hem de klasik bir hava sağladığı için pek çok kadın tarafından tercih edilmektedir. Üstelik klasik kesim olan pırlantalarda da olduğu gibi boyut ve karat bakımından pek çok alternatif üzerinden hareket edilmesi mümkündür. Zen Pırlanta, ürün alternatiflerinde sadece model bazında değil çeşitlilik bazında da hareket etmektedir. Bu sayede baget kesim küpe temin edenler aynı kesim türüne sahip olan kolye ve yüzük modellerine de sahip olarak setlerini tamamlayabilmektedir.

Zen Baget Kesim Küpe

Zen Pırlanta baget yüzükleri ile uygun olarak ürettiği baget küpelerinde genellikle beyaz altın kullanımını tercih etmektedir. Ancak yapılan genelleme istisnalar da barındırmaktadır. Bu sayede yüzükleri sarı altından olan ya da beyaz altın tercih etmeyenler yine aradıkları modelleri site üzerinden bulabilmektedir. 14 ayar altın kullanılarak üretimi gerçekleştirilen küpe modellerinde toplam olarak 0.31 karat değerinde pırlanta kullanıldığı görülmektedir. Kullanımı yapılan taşların ölçütleri ve şekilleri ise ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Baget kesim yüzüklerin klasik olan modellerinde elli iki adet yuvarlak kesim küçük pırlanta taş bulunmaktadır. 0.13 kadar değerinde 6 adet baget taş ve yine baget taşlardan 1.03 karat değerinde 4 adet daha eklenerek küpelerin tasarımları tamamlanmaktadır.

Zen Baget Küpe Modelleri

Baget küpe modellerinde klasik olanlar en çok satan listelerinin ilk sırasındadır. Bu tür arkadan klips bulunduran ürünler gerek günlük yaşamda gerekse özel gün ve gecelerde rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Ürünlerimizi mağazalarımızda inceleme şansı olmayan müşterilerimiz için detaylı video çekimlerimiz de bulunmaktadır. Küpelerin fotoğraflarının bulunduğu kısımda yer alan video çekimleri sayesinde mücevherlerin hem boyutu hem de duruşu hakkında daha kesin fikirler edinebilirsiniz. Son olarak tekli ya da takım olarak almanız ark etmeksizin indirimli fiyatlarımız üzerinden alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz modeller fiyatlarda değişim oluşturmasına karşın taksit alternatifleri ile birlikte her daim en iyi fiyat ve ürün iade imkânlarına sahip olabilirsiniz. https://www.zenpirlanta.com/