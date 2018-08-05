“ Sevgide Güneş Gibi Ol ” sergisi yarın açılıyor
Arabahmet Kültür ve Sanat Evi yarın “ 5. Uluslararası Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapacak.
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Arabahmet Kültür ve Sanat Evi yarın “ 5. Uluslararası Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapacak.
Proje Mimarlığını Handan Baykal, Genel Koordinatörlüğünde Doğukan Hazar’ın yaptığı “ Sevgide Güneş Gibi Ol ” temalı 5. Uluslararası Karma Resim Sergisi yarın saat 17.00’de Arabahmet Kültür Sanat Evi’nde açılıyor.
Sergide Kıbrıs ve Türkiye yanında birçok yabancı ülkenin resim sanatçılarının eserleri sergilenecek. Lha
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