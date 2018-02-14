Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlığına bağlı Lapta Huzurevi’ni ve Karakum 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sevginin yaş ve engel tanımadığına dikkat çeken Çeler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bakanlığına bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıları ve Karakum 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençleri ziyaret etti. Çeler’e ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da eşlik etti.

“Sevgi herkes için gerekli”

Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılarla tek tek sohbet eden Bakan Çeler, sevginin herkes için gerekli olduğuna işaret ederek, sevginin tek bir günü olmadığını önemle vurguladı.

Huzurevinin ardından Karakum 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne geçen Çeler, merkezdeki özel gereksinimli gençlerle öğle yemeği yiyerek onlarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Zeki Çeler ziyaretinde yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına dokunan ve hizmet veren bir bakanlık olduğunu ifade ederek, bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakanlığına bağlı tüm birimleri yerinde incelemek adına bugün huzurevi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiğini belirten Çeler, 14 Şubat’ta sevginin her alanda olması ve ülkenin sevgi dolu günlerden geçmesi temennisinde bulundu.