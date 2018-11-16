Sevenleri yasta

Uzun yıllar Ombudsman'da Müdür olarak görev yapan Zeki Gürsel hayatını kaybetti.

Ölümü ile sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğan Gürsel, barışsever kişiliğiyle biliniyordu.

Doğa fotoğrafçısı da olan Gürsel, Temmuz ayında Ankara’daki özel bir hastanede by-pass ameliyatı olmuştu.

Gürsel, geçirdiği ameliyat sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.