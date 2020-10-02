Sessiz sedasız uğurlandı

Mağusa’da 18 Eylül tarihinde 7 gram kokain türü uyuşturucu madde yuttuğu gerekçesi ile komaya giren ve üç gün önce hayatını kaybeden Buğra Nil Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa İsmail Safa Camiinde cenaze töreni düzenlenen talihsiz kadının cenazesinde göz yaşarlı sel oldu. Anne ve babası tabuttan güçlükle ayrılırken, genç kadın toprağa verildi.

Fotoğraf: Devrim Demir