'Ses bombası'na yasal işlem

Kimyasal maddelerle hazırlanan ve önceki akşam Lefke Belediyesi önünde patlatılan düzeneklerle ilgili bir kişiye dava okundu.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın tamamlandığını, güvenlik kameralarında yapılan inceleme doğrultusunda 55 yaşındaki H.T.(E) aleyhine yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, dün “Polise resmi şikayet yapılmadı. Polis sosyal medyadan öğrendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı” açıklamasında bulunmuşu.