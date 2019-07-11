"Servis SMS ile aktif edilip kapatılacak"

Cep telefonlarının adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulama hayata geçmesinin ardından KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KKTC Telsim hattıyla Kıbrıs'ın güneyi, kuzeyi ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 4.12 TL, gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL ödeneceğini açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Tanpınar, aynı zamanda kontörlü diye nitelenen faturasız hatların da adanın her yerinde kullanabileceğini ifade ederek, dakika başına 83 kontör ücretlendirme yapılacağını ve SMS gönderiminin ise 8 kontör olacağını belirtti.

Fevzi Tanpınar, abonelerin güneyde hatlarını kullanabilmek için AC yazıp 7075’e sms göndererek, güneyde roaming servisini aktif hale getirebileceklerini, aynı şekilde güney roamingi kapatmak için KAPAT yazıp 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını söyledi.

Abonelerin Kıbrıs’ın güneyinde hatlarını kullanabilmek için AC yazıp 7075’e sms göndererek, güneyde roaming servisini aktif hale getirebileceklerini söyleyen Tanpınar, aynı şekilde güney roamingi kapatmak için KAPAT 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını belirtti.

“6 YILDAN BU YANA DEVAM EDEN BİR PROJE”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yaklaşık 6 yıldan bu yana aralıklarla devam eden bir projenin bugün tarihi bir şekilde olumlu sonuçlanmasına hep birlikte tanık olunduğunu söyleyerek, güney veya kuzeyde insanların roaming diye ifade edilen başka bir ülke operatörünü kullanabilmesinin bugün önün açıldığını söyledi.

Artık Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapan Telsim abonelerinin arzu etmeleri halinde, roaming uygulamasını kullanmak suretiyle telefonlarını kullanabileceklerini ifade eden Tanpınar, “Bu çok doğal, insani ihtiyacın sonunda başarıyla gerçekleşiyor olmasında ülkenin tüm kademelerinin büyük katkısı olmuştur. Ticaret Odası öncülüğünde 6 yıl önce başlatılan çalışmada bugün başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, hem hükümetin, hem de teknik komite ile birlikte iki GSM operatörünün uğraşları bu başarıya vesile olmuştur” dedi.

SERVİS SMS İLE AKTİF HALE GETİRİLİP, KAPATILABİLECEK

Telsim abonelerinin güneyde hatlarını kullanabilmeleri için AC yazıp 7075’e sms göndererek, Kıbrıs'ın güneyinde roaming servisini aktif hale getirebileceklerini söyleyen Tanpınar, aynı şekilde Kıbrıs'ın güneyinde roamingi kapatmak için KAPAT 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını belirtti.

Abonelerin, *7075# çevirip Güney Kıbrıs roaming servisini açıp, aynı aramayı tekrar gerçekleştirerek, Güney Kıbrıs Roaming servisini kapayabileceklerini de anlatan Tanpınar, Kıbrıs’ın güneyine geçerken roaming servislerini açan tüm abonelerin dönüşlerinde aynı şekilde söz konusu servisi kapatmaları tavsiyesinde bulundu.

“TEKNİK NEDENLERLE INTERNET HİZMETLERİ DEVREYE ALINMADI”

Bu işlemleri gerçekleştirmeyen, yani güney için roaming servisini açmayan abonelerin Kıbrıs’ın güneyinde roaming yaparak telefonlarını kullanmalarının mümkün olamayacağına dikkat çeken Fevzi Tanpınar, şöyle devam etti:

“Şu an için sadece ses ve sms kullanımları bu servis kapsamındadır. Hiçbir operatör şu an internet hizmetini teknik nedenlerden dolayı devreye almamıştır. Önümüzdeki 2 ay içesinde, internet hizmetinin de devre konularak servis edilmesi öngörülmektedir.”

“ŞEBEKE SEÇİMİNE, TELEFONLARIN ROAMING SERVİSİNE AÇILIP AÇILMADIĞINA DİKKAT EDİLMESİ GEREK”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki, hem Güney Kıbrıs, hem KKTC arasındaki sınır bölgelerinde yoğun yerleşimler bulunmaktadır. Dolayısıyla telefonumuzda yapmamız gereken şebeke seçimlerine, Güney Kıbrıs roaming servisine telefonumuzu açıp açmadığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Akıllı telefonlarımızda şebeke seçimini manuelde tutmak ve Güney Kıbrıs roaming servisinden yararlanmak istediğimizde manuel olarak Güney Kıbrıs operatörünü seçmek her zaman daha güvenli olacak”

TÜM GÖRÜŞMELER ULUSLARARASI ROAMİNG ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLECEK

Fiyatlar hakkında da bilgiler veren Tanpınar, Kıbrıs'ın güneyinden aramalarda başlangıçta ortaya çıkan fiyatlandırmanın Kıbrıs'ın güneyine kuzeyi ve Türkiye yönüne aramalarda dakika başı 4.12 TL, sms gönderiminin ise 0.50 TL olacağını belirterek, gelen aramalarda 1.53 TL, yurt dışı aramalarda 11.75 TL ücretlendirme olacağını kaydetti.

Aynı zamanda Kıbrıs’ın güneyinde kontörlü diye nitelenen faturasız hatların da kullanabileceğine işaret eden Tanpınar, faturasız hatlarda dakika başına 83 kontör ücretlendirme, sms gönderiminin ise 8 kontör olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’la yapılan tüm görüşmelerin uluslararası roaming üzerinden ücretlendirileceğini, aynı zamanda tüm ücret bilgilerinin şu an itibarıyla KKTC telsim.com adresinde de yer aldığını söyledi.

FİYAT FARKI

Tanpınar, güneyden kuzeye geçen ve Rum operatörleri kullanan abonelerin de aynı şekilde roaming yapabileceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’taki roaming ücretleri ile KKTC roaming ücretleri arasında ciddi bir fark oluşacağı da maalesef açıktır. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan ilki, Güney Kıbrıs’ta sadece yüzde 19 oranında faturaya yansıtılan vergi, Kuzey Kıbrıs’ta faturaya yüzde 62 oranında yansıyor. Öte yandan İsviçre üzerinden gerçekleştirilen söz konusu roaming işlemi için bizler Güney Kıbrıs’ta operatörlere kıyasla daha yüksek maliyeteler ödemek durumunda kalmaktayız. Bu nedenle işletme maliyetlerimiz de yükselmektedir. Ümit ederiz ki,vergi oranlarında hükümetin başlatmış olduğu vergi indirimi çalışmaları olumlu sonuçlanır ve bu da tüketici fiyatlarında ciddi anlamda indirimlere yol açar.”