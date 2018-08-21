Sertoğlu’ndan Bayram mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyon (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, kendi şahsı ve yönetim kurulu adına futbola hizmet veren tüm kamu, kurum, dernek ile kişilerin yayınladığı mesajla bayramını kutladı. Başkan Hasan Sertoğlu’nun, KTFF resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda, “Camiamız içinde bulunan tüm spor kulüplerimizin, kulüp başkan ve yöneticilerimizin, teknik adamlarımızın, futbolcularımızın, hakemlerimizin, KTFF çatısı altında emek veren tüm görevlilerin, spor basınının ve futbolumuzun içerisinde yer alan diğer paydaşlarımızın, dostlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle camiam adına kutlarım. Dilerim camiam sevdikleriyle birlikte mutlu, huzur dolu nice bayramlar geçirir. Şahsım ve yönetim kurulum adına, saygı ve sevgilerimle” açıklaması yaptı.