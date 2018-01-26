Sertoğlu’ndan ayrılık sinyali

SERTOĞLU: “HAKEM ARKADAŞLARA SON SESLENİŞİM”... KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “Benim hakem arkadaşlara belki de bu kürsüden son seslenişimdir. Bu kararı almak kolay değil. Başkanlığımda bu benim herhalde son yılımdır. Görevi başka bir arkadaşa devredeceğim. Bana güvenenlere çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. Sertoğlu’nun bu açıklamaları haziran ayındaki yerel seçimlerde aday olacağı yönünde değerlendirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2017 – 2018 Futbol Sezonu Kış Semineri’nin resmi açılışı dün Grand Paşa Otel’de gerçekleştirildi. Seminerde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Benim hakem arkadaşlara herhalde bu kürsüden son seslenişimdir. Başkanlığımda bu benim herhalde son yılımdır. Görevi başka bir arkadaşa devredeceğim” açıklamasını yaptı. Sertoğlu’nun bu açıklaması, haziran ayındaki yerel seçimlerde aday olacağı yönünde değerlendirildi.

KTFF MHK Kış Semineri’nin açılış töreni dün sabah 10.00’da gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, TFF’den Ahmet Erdoğan, Ahmet Şahin, Abdurrahman Arıcı’nın yanı sıra Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu birer konuşma yaptılar.

Sertoğlu: “Hakemler her zaman arkadaşım, dostum, kardeşim oldu”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada görevden ayrılma sinyalleri verdi. “Bugün burda çok fazla hakemlikle ilgili şeyler söylemeyeceğim. Hayatta bugünden yarına ne olacağı hiç belli değil” diyerek sözlerine başlayan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “KTFF Başkanlığında bu yıl benim 8’inci yılım. 8 yılda nerelerden nerelere geldiğimiz bellidir. Ne devraldığımız, ne devredeceğimiz de bellidir. Her zaman hakem arkadaşlarımızın yanında olduk. Bunu söylemeye gerek yok. Hiçbir zaman ben KTFF başkanı, onlar da hakemlerimiz olmadı. Onlar her zaman benim arkadaşım, dostum, kardeşim oldu. Bundan sonraki hayatta da böyle olacak” ifadelerini kullandı:

“Bu herhalde son yılım. Başka bir arkadaşa devredeceğim”

“Benim hakem arkadaşlara herhalde bu kürsüden son seslenişimdir” diyen Hasan Sertoğlu, “Yolun sonuna yavaş yavaş geldik herhalde” diyerek görevinden ayrılacağının sinyallerini verdi. “Tabi, futboldan kopmak kolay değil. Bu kararı almak da kolay değil” açıklamaları ile sözlerine devam eden Sertoğlu şunları söyledi: “1994’te Küçük Kaymaklı’da yönetici oldum. Yönetici olduğum gün dedim ki umarım bu kulübe başkan olurum. 2002’de çok genç yaşta K.Kaymaklı’da kulüp başkanı oldum. Kulüp başkanı olduğum gün dedim ki, umarım bir gün Futbol Federasyonu başkanı olabilirim. 2010’da kulüp başkanlığım devam ederken, ligin daha 7-8’inci haftası oynanırken, tüm kulüplerin oybirliği ile KTFF başkanı oldum. Bana bu güveni gösteren herkese çok teşekkür ederim. KTFF Başkanı olduğum gün dedim ki umarım bir gün başka bir göreve gideriz. Başkanlığımda bu benim herhalde son yılımdır. Başka bir arkadaşa devredeceğim. Bana normal hayatta da, futbolun içerisinde de birçok arkadaşım, dostum sonsuz güvendi. Çok iş yapan her zaman hata yapar. Basın, yıllarca çok iş yapmamıza ve çok hata yapmamıza rağmen bu hataları her zaman basının değerli mensupları hep hoşgörü ile karşıladılar. Ben onlara da çok teşekkür ederim.”

“Hak eden şampiyon olacak, hak etmeyen küme düşecek”

Ligin ikinci yarısında müthiş bir çekişme yaşanacağını belirten Hasan Sertoğlu, “İkinci yarı müthiş bir çekişme olacak. Yıllarca 16’şar takımlı iki lig olsun, kalite bir yerde toplansın diye çok uğraştık. Bu yıl ilk defa hem Süper Lig, hem Birinci Lig 16’şar takıma düştü. Biz göreve geldiğimizde 48 takım vardı. 48 takımla futbol hiçbir yere gidemez dedik. Plan ve programımıza göre bu yıl ilk defa 16’şarlı iki lig oynanıyor. Lütfen puan durumlarına bir bakın. Şampiyonluğa oynayanla küme düşmeye oynayan arasında çok ince bir çizgi vardır. Çok ciddi bir rekabet var. Bu da futbolu sevenlere, yönetenlere çok büyük keyif verir. İlk geldiğimde yaptığım konuşmayı her zaman söylerim, hak edenler şampiyon olacak, hak etmeyenler küme düşecek. Bizim tek derdimiz, uğraşımız budur. Hakemlerin de böyle olduğuna inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Seminerde bugün

Çarşamba günü başlayan seminerde dün TFF MHK Üyesi Ahmet Erdoğan ‘Video Test’ ve ‘Elle Oynamalar’ konusunu işlerken TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin ‘Mücadeleler’, ‘Taktik Fauller’ ve ‘Maç Yönetimi’ konu başlıklarında eğitimci olarak yer aldı. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi de ‘Mental Hazırlık’ konusunu işledi. Hakemler bugün yapılacak son oturumların ardından kampı tamamlayacak. TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin ‘Ofsayt’ ve ‘İşbirliği’ konu başlıklarını hakemlere aktaracak. Av. Merve Mısır ‘Hakem Hakları ve Sporda Şiddetin Önlenmesi’ konu başlığında konuşmacı olarak yer alacak. KTFF MHK Üyesi Derviş Atakan’ın ‘Hatırlatmalar’ bölümünün ardından MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın ‘MHK Talimatları’ kısmının ardından seminer tamamlanacak.