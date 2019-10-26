Gönyeli Gençlik Festivali dün akşam Sertab Erener konseri ile muhteşem bir final gerçekleştirdi. 5 gün süren GönyeliGençlik Festivali binlerce kişinin Gönyeli Belediye Bulvarı’nda buluşmasını ve eğlenceyi doruğa taşımasını sağladı.

Ülkenin en önemli sanatçılarının yanı sıra birçok Kıbrıslı Türk sanatçının da 5 gün boyunca sahne aldığı Gönyeli Gençlik Festivali’nde Türkiye’nin önemli sanatçılarından Manga ve Sertab Erener de sahne alarak binlerce kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Erener’le muhteşem final

Türkiye’nin önemli seslerinden Sertab Erener, şarkılarını dün akşam Gönyeli Belediye Bulvarı’nda binlerce kişiye söyledi. Sertab Erener’i dinlemeye gelen binlerce kişi Sertab Erener’in muhteşem performansı ile eğlendi.

Geçmiş gecelere kıyasla gençlerin yanı sıra orta yaşlı kesimin de ilgi gösterdiği festivalde muhteşem bir final gerçekleştirilmiş oldu.

5 gün boyunca eğlence bitmedi

Gönyeli Gençlik Festivali’nde beş gün boyunca adeta gösteri ve eğlenceler bitmedi. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi kursiyerlerinin de eserlerinin sergilendiği festivale ülkenin her köşesinden gençler akın etti, enerjilerini Gönyeli’ye aktardı.

8’i yerli 10 sanatçı ve grup sahne aldı

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği “Gençlik Festivali” 21-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşerek 8’i yerli olmak üzere 10 sanatçı ve grubu ağırladı. Binlerce genç her gece Gönyeli Belediye Bulvarı’nda eğlencenin doruklarına çıktı.

Kıbrıslı Türk sanatçı ve gruplardan Lütfiye Özipek, Fikri Karayel, Ahmet Evan, Fikrican Kayıkçı, Grup Frekans, Gizem Akbil, Positrone, ve Gramafon festivalde gençle selendi, hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Hem eğlendiler hem sosyalleştiler

Gençler, festival alanında bulunan pub, bar, cafelerden oluşan özel mekanlarda eğlencenin yanı sıra sosyalleşme fırsatı da buldu. Gençler Gönyeli Bulvarı’ndaki festival alanında her akşam Dj’lerin setleriyle de geceye hazırlandı.

Festivalde fotoğraf sergisi, paten, yoga gibi etkinlikler ve sokak sanatçıları konseri, ayrıca indirimli satışlar da yapıldı.

Benli: "Her şey gençler için"

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor” dedi.

Benli, festivalde yaptığı konuşmasında 14 yıl boyunca altyapı çalışmalarında çok çalıştıklarını ve bu çok zorlu süreci tamamladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte gençlere ve kültür sanata çok daha fazla yatırım yapacaklarını, insan odaklı projelerle ilerleyeceklerini ifade eden Benli, festivaldeki asıl amaçlarının da Gönyeli ile gençlerin enerjisini buluşturmak olduğunu belirtti.